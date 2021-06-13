Abdullah Avcı'nın listesindeki genç forvet: Enis Destan

Altınordu'nun 2002 doğumlu yıldız adayı, geride bıraktığımız sezon çıktığı 30 resmi maçta 14 gol attı, 3 asist yaptı. Trabzonspor'un hocası, sezon başından beri takip ettiği Enis Destan için oldukça ısrarcı...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'nın listesindeki genç forvet: Enis Destan
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13 Haziran 2021 12:05
Son yıllarda yetiştirdiği genç isimleri vitrine çıkartan ve bu alanda Türkiye'de adeta bir marka haline gelen Altınordu'da, geçen sezon yine pek çok yıldız adayı kendini gösterdi. Enis Destan da onlardan biri.

2002 doğumlu Enis, A takıma yükseldiği İzmir ekibinde büyük patlama yaptı. Toplam 30 karşılaşmada görev alan Enis, 14 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.

1.85 boyundaki santrfor, yurt dışından da pek çok takımın dikkatini çekmiş durumda. Ancak Trabzonspor, oyuncuyla ilgili hızlı davranıyor. Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı, sezon başından beri takip ettiği Enis'i forvet rotasyonunda görmeyi çok istiyor.

Esas hedefi Avrupa

Daha önce adı Fenerbahçe 'yle de anılan Enis Destan için Altınordu Kulübü, 2 milyon Euro talep etmişti. Hava hakimiyeti ve son vuruş bererisiyle ön plana çıkan 19 yaşındaki başarılı forvet, önce Süper Lig 'de kendini göstermek, ardından da Avrupa'nın üst düzey liglerinden birinde forma giymeyi hedefliyor. 


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