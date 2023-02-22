Abdullah Avcı'nın kozu: Maxi Gomez

Basel deplasmanına 1-0'lık galibiyetin avantajıyla gidecek olan Trabzonspor'un hedefi son 16'ya kalmak. Karadeniz ekibinin hücumdaki en önemli silahı ise son dönemin formda ismi Maxi Gomez.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'nın kozu: Maxi Gomez
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22 Şubat 2023 12:45
Son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken Trabzonspor'un santrforu Maxi Gomez, perşembe günü oynanacak Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında teknik direktör Abdullah Avcı'nın hücumda elini güçlendiriyor.

Takımın en kreatif oyuncularının başında gelen Uruguaylı yıldız, ilk maçta sahada basmadık yer bırakmazken, Stryger Larsen'in golünün de hazırlayıcısı oldu. Sağdan- soldan yaptığı savunma arkası koşularla ve hızlı bindirmelerle İsviçre ekibini yıpratan Gomez, perşembe günkü karşılaşmada Avcı'nın yine en büyük kozlarından biri olacak.

26 yaşındaki forvetin Basel mücadelesinde ağlara gönderdiği gol ise büyük bir şanssızlıkla ofsayt engeline takılmıştı.

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