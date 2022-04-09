Abdullah Avcı'nın kozu Marek Hamsik

Trabzonspor'da Teknik Direktör Avcı'nın, Gaziantep deplasmanında en önemli silahi Hamsik olacak. Tecrübeli hoca Bakasetas ve Siopis'in yokluğunda orta alanı tecrübeli futbolcusuna teslim edecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Abdullah Avcı'nın kozu Marek Hamsik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2022 09:37
Son haftalarda sakatlar ve cezalı isimler nedeniyle hiçbir maçına ideal 11'i ile çıkamayan Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında da üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Bordo-mavililerde Bakasetas, Siopis ve Djaniny kart cezaları nedeniyle bu zor maçta forma giyemeyecek.

Hafta boyunca mücadelenin planı üzerinde duran Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın elini rahatlatan en önemli detay ise Marek Hamsik'in geri dönüşü oldu. Beşiktaş karşılaşmasında son dakikalarda forma giyen tecrübeli futbolcu, hafta içinde de idmanlarda tamamen güç topladı ve bu mücadeleye hazırlandı.

Siopis ve Bakasetas gibi orta alanın önemli isimlerinden yararlanamayacak olan Avcı, orta sahayı Dorukhan Toköz ve Marek Hamsik'e teslim edecek. Gol yollarında ise Djaniny'nin yokluğunda, Beşiktaş maçında takımın tek golünü atan Cornelius görev yapacak. Cezası biten Peres ise sağ bekteki yerini tekrar alacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.