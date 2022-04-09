Abdullah Avcı'nın kozu Marek Hamsik

Son haftalarda sakatlar ve cezalı isimler nedeniyle hiçbir maçına ideal 11'i ile çıkamayan Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında da üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Bordo-mavililerde Bakasetas, Siopis ve Djaniny kart cezaları nedeniyle bu zor maçta forma giyemeyecek.



Hafta boyunca mücadelenin planı üzerinde duran Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın elini rahatlatan en önemli detay ise Marek Hamsik'in geri dönüşü oldu. Beşiktaş karşılaşmasında son dakikalarda forma giyen tecrübeli futbolcu, hafta içinde de idmanlarda tamamen güç topladı ve bu mücadeleye hazırlandı.



Siopis ve Bakasetas gibi orta alanın önemli isimlerinden yararlanamayacak olan Avcı, orta sahayı Dorukhan Toköz ve Marek Hamsik'e teslim edecek. Gol yollarında ise Djaniny'nin yokluğunda, Beşiktaş maçında takımın tek golünü atan Cornelius görev yapacak. Cezası biten Peres ise sağ bekteki yerini tekrar alacak.





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