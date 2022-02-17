Abdullah Avcı'nın kadro kararsızlığı

Trabzonspor'da sakatlığı geçen Marek Hamsik ile cezası biten Bruno Peres'i Aytemiz Alanyaspor maçında yeniden 11'e dahil etmek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, kimi keseceği konusunda kararsızlık yaşıyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'nın kadro kararsızlığı
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17 Şubat 2022 09:55
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, pazar günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesi kadroda bazı önemli kararlar vermek zorunda kalacak.

Sakatlığı geçen Marek Hamsik ile cezası sona eren Bruno Peres, 11'e geri dönmek isterken, onların yokluğunda sağ bekte görev yapan Dorukhan Toköz ve orta sahada oynayan Siopis, başarılı bir performansa imza atmıştı. Bu oyuncular arasında bir tercih yapması gereken tecrübeli çalıştırıcı, tatlı bir sıkıntı içinde olsa da kadroda yaşanan rekabetten fazlasıyla memnun.

AVCI ANTRENMANA ÇIKAMADI

Bu arada Avcı'nın Konyaspor maçı öncesi gribal enfeksiyona yakalandığı ve iki kez serum aldığı öğrenildi. Karşılaşmaya da hasta şekilde çıkan başarılı çalıştırıcının henüz iyileşmediği ve çarşamba günkü antrenmana katılamadığı bildirildi.



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