Abdullah Avcı'nın istediği transfer

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ara transferde takımın hızını ve kalitesini artıracak isim istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Abdullah Avcı'nın istediği transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2023 10:57
Trabzonspor'da göreve 4 maçta 10 puan toplayarak başlayan Abdullah Avcı, ara transfer için de düğmeye bastı.

Deneyimli teknik adam, scout ekibi ile bir toplantı yaparak hedeflediği takıma yönelik isteklerini sıraladı. "Oyun kalitesini, oyuncu kalitesini yükseltmemiz gerekiyor. Maç kazanıyoruz ancak zor kazanıyoruz" diyen Avcı, özellikle oyunu hızlandırabilecek, rakibe baskı kurabilecek ve top kullanma becerisi yüksek isimleri talep etti.

Avcı'nın mevki olarak da orta sahada Marek Hamsik tarzında bir isim talep etmesi beklenirken, savunma bölgesini de güçlendireceği ve buradaki alternatif sıkıntısına vurgu yaptığı ifade edildi.


 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery