Abdullah Avcı'nın hedefinde 3 isim var

Şampiyonluk hedefini kovalayan Trabzonspor'da yönetim transferde erken hamle stratejisini gelecek dönemde de sürdürme planları içinde. Bu sezon öncesi ve ocak ayında istediği isimleri kadrosuna geç kalmadan katan ve aldığı nokta atışı oyunculardan büyük fayda sağlayan bordo-mavililer, yeni sezon için çalışmaları şimdiden başlattı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve scout ekibiyle birlikte koordineli bir operasyon yürüten yönetimin listesinde şu an üç futbolcu bulunuyor: Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı...



KAAN AYHAN ISRARI



Gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli oynatma zorunluluğunu hesaba katarak planlarını bunun üzerine yapan teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoperde önceliğin yine Kaan Ayhan'a verilmesini istediği öğrenildi. Ara transfer döneminde de Karadeniz kulübünün gündemine gelen 27 yaşındaki stoperi, kulübü Sassuolo bırakmamıştı. Opsiyonlu kiralama formülüyle en son 5.5 milyon Euro teklif edilmesine rağmen İtalyanlar, milli futbolcu için 8 milyon Euro talebinde bulunmuştu. Kulübüyle 2024'te sözleşmesi sona erecek olan Kaan Ayhan için bordo-mavililerin önümüzdeki haftalarda yeniden temaslara başlaması bekleniyor.



ÖMER TOPRAK GELMEYİ ÇOK İSTİYOR



Stoperde ikinci aday ise Ömer Toprak... Kaan gibi devre arasında kulübün gündemine giren 32 yaşındaki futbolcu için Werder Bremen ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı. Sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Ömer ile kulüp yetkililerinin temasa geçtiği ve oyuncunun Trabzonspor'da oynamak istediğini bildirdiği kaydedildi.



EREN ELMALI'DA SONA DOĞRU



Abdullah Avcı'nın ismini özellikle verdiği 21 yaşındaki başarılı sol bek Eren Elmalı'nın transferine yönelik çalışmalarına başlayan Fırtına, Kasımpaşa Kulübü ile ön görüşmeyi yaptı. İstanbul ekibinin de olumlu tavrı sonrası en kısa sürede pazarlık masasına oturularak sezon bitmeden transferin tamamlanması hedefleniyor. Sabah'ın haberine göre Kasımpaşa ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Eren Elmalı'nın piyasa değeri 900 bin Euro.





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