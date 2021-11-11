Abdullah Avcı'nın hedefi çifte rekor

Beşiktaş'ı devirip Milli araya 30 puanla giren lider Trabzonspor , Abdullah Avcı yönetiminde rekorları alt üst ediyor. Tecrübeli hoca geldiğinden beri deplasmanda hiç kaybetmeyen Bordo- Mavililer, 21 maçlık kulüp rekorunu kırdı.



İKİ REKOR BİRDEN



Avcı, Süper Lig baz alındığında kariyerinin en yüksek puan ortalamasını da (2,15) Trabzonspor'da yakaladı. Bu sezonun namağlup tek takımı olan Bordo-Mavililer, geçen sezondan bu yana tam 24 maçtır yenilmiyor. Abdullah Avcı, bu unvanı 3 hafta daha sürdürürse iki rekor birden kıracak.



DAHA ÖNCE ŞENOL GÜNEŞ



Öyle ki Trabzonspor, tarihindeki en uzun yenilmezlik periyodunu Şenol Güneş yönetiminde 26 maçla 1995'te yaşadı. Avcı'nın da 20 Mart 2016 ile 14 Ocak 2017 arasında Başakşehir'de 26 maçlık serisi var. Tecrübeli teknik adam, hem kulüp hem de kendi rekorunu kırmak istiyor.





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