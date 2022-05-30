Abdullah Avcı'nın gözü Şampiyonlar Ligi'nde

Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka gruplara kalmak istiyor. Play-off etabından turnuvaya başlayacak olan bordo-mavililer, ne yapıp edip kadrosunu bu noktaya hazır hale getirmeyi hedefliyor.



Teknik direktör Abdullah Avcı hem Başkan Ahmet Ağaoğlu hem de yöneticilerle yaptığı görüşmelerde Devler Ligi'nde olmaları gerektiğini iletiyor.



Şampiyonluğun anlamlı hale gelmesi, Avrupa'da tanınırlığın artması ve ekonomik destek için Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etmenin öneminin büyük olduğu kaydediliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu da bu konuda Abdullah Avcı'ya destek veriyor. Tıpkı geçen sezon olduğu gibi kadronun sezona hazır olması ve nokta atışı hamleler yapılması amaçlanıyor.



Son olarak 2011-12 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alan Karadeniz ekibi, 10 yıl sonra yeniden gruplara adını yazdırmak istiyor.



Şu anda adeta tatil yapmayan ve transfer çalışmalarını takip eden Abdullah Avcı sürekli bilgi alıyor. Öte yandan deneyimli teknik adam kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında olmayı hedefliyor. Daha önce Başakşehir ve Beşiktaş'ta Avrupa Ligi'nde mücadele eden Avcı, Şampiyonlar Ligi deneyimini de tatmayı düşlüyor.



