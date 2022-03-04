Abdullah Avcı'nın gözü kulağı stoperlerinde

Kadıköy deplasmanında Trabzonspor defansında Ahmetcan-Denswil ikilisinin olması bekleniyor.



Denswil'in özellikle pas oyunundaki başarısı dikkat çekiyor. Ligde bu sezon 20 maçta oynayan tecrübeli savunmacı, yüzde 92'lik pas başarı oranıyla göz kamaştırıyor.



Bu konuda Vitor Hugo ile beraber ligin en iyisi olan 28 yaşındaki futbolcu, hava topu kapmada maç 1.8, ikili mücadele kazanmada yüzde 65 ve maç başına da 42 pas isabetiyle öne çıkıyor.



Ahmetcan'a büyük destek



Bordo-mavili takımda daha önce Galatasaray deplasmanında süre alan Ahmetcan Kaplan'ın Fenerbahçe maçında ilk 11'de çıkması bekleniyor.



Vitor Hugo'nun yokluğunda önemli bir sorumluluğu üstlenecek 19 yaşındaki yıldız, en büyük desteği teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarından alıyor.



Bu sezon 6 maçta oynayan genç stoper yüzde 90 pas isabeti ve yüzde 72 ikili mücadele oranlarıyla dikkat çekiyor.





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