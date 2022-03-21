Abdullah Avcı'nın favori 4'lüsü

Süper Lig 'de geride kalan 30 haftada Trabzonspor 'un en istikrarlı oyuncusu Uğurcan Çakır oldu.



28 maçta 2 bin 510 dakika süre alan kaptanı, bin 939 dakikayla Peres ve bin 899'la Vitor Hugo izledi. 11 gol, 10 asistlik performans ortaya koyan Nwakaeme, bin 889 dakikayla bu üçlüyü takip etti. Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezi olan 4 oyuncudan biri durumundaki Vitor Hugo, ayağındaki çatlak nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.









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