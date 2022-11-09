Abdullah Avcı'nın Enis Bardhi planı

Trabzonspor, eksiklerine rağmen Ankaragücü deplasmanından üç puan çıkararak Dünya Kupası için verilecek araya huzurlu girmek istiyor.



Konyaspor beraberliğinin ardından morali bozulan ve lider ile arasındaki puan farkının açılmasını istemeyen bordo-mavililer, başkentte kötü bir sürprizle karşılaşmamak için işi sıkı tutacak.



Ligdeki son 4 lig maçından üç beraberlik, bir galibiyet alarak 6 puanı heba eden Karadeniz temsilcisinde Bakasetas ile Trezeguet'in cezalı olması, yeni bir kadro yapılanmasını zorunlu kılacak.



Kanatta iyi işler yapan Mısırlı futbolcudan da yoksun kalacak olan Karadeniz ekibinin teknik patronu, bu bölgede Enis Bardhi ile hücuma kalkacak.





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