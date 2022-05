Abdullah Avcı'nın elinin değdiği kupa kaldırdı!

Süper Lig 'in son yıllarda en yüksek puan ortalamasına sahip teknik adamı olan Abdullah Avcı, daha önce 2 kez kıyısından döndüğü şampiyonluğa Trabzon'da ulaştı.



Başarılı taktisyen, senelerce ekibinde yer alan Recep Uçar ve Mustafa Sarıgül'ün de bu sezon kupa kaldırmasıyla farklı bir gurur yaşadı. Recep Uçar, aynı Avcı gibi bitime 3 hafta kala Ümraniyespor'u Süper Lig'e taşıdı. 7 yıl Başakşehir'de Abdullah hocanın ekibinde altyapı sorumlusu olarak görev yapan Mustafa Sarıgül ise Esenler Erokspor'u 3.Lig'de şampiyon yaptı ve 2.Lig'e çıkardı. Daha önce Erzincanspor'un başında Türkiye Kupası'nda Beşiktaş 'a zor anlar yaşatan, Kerem Aktürkoğlu'nun gelişiminde önemli payı olan Sarıgül, başarı basamaklarını adım adım çıkıyor.



Okan Buruk ve Erol Bulut...



Futbolun bilimsel tarafına çok önem veren, maç analizleri ve taktik disipliniyle her zaman parmakla gösterilen Abdullah Avcı, hoca yetiştirme özelliğiyle de fark yaratıyor. Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Okan Buruk'un yanı sıra Erol Bulut da Avcı'nın tedrisatından geçen teknik adamlardan. Avcı'nın eski oyuncuları üzerindeki etkisi de büyük. Başakşehir'in başındaki Emre Belözoğlu ve Antalyaspor'u çalıştıran Nuri Şahin, hemen her röportajda Abdullah Avcı'nın hocalıkta kendilerine örnek olduğunu söylüyorlar.



Şimdi sıra Orhan Ak'ta



Kısa vadede Abdullah Avcı'nın ekibinden çıkacak bir başka teknik direktörün de Orhan Ak olması bekleniyor. Yıllardır Avcı'nın birinci yardımcısı konumundaki Orhan Ak'a geçtiğimiz yaz döneminden pek çok Anadolu kulübünden hocalık teklifi vardı. Ancak şampiyonluğa kilitlenen Avcı, " Trabzonspor 'da kupayı beraber kaldırmadan bir yere gidemezsin. Bu sezon sana çok ihtiyacım var" diyerek Ak'ı yanında tutmuştu. Tarihi şampiyonluğun ardından Orhan Ak da teknik direktörlük kariyerine başlayabilir.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ