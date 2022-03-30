Abdullah Avcı'nın derbide Visca planı

Edin Visca 10 yıl formasını giydiği Başakşehir'den sonra Trabzonspor'da da rakiplerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Abdullah Avcı, başarılı oyuncuyu Beşiktaş maçına da özel hazırlıyor, hücum planlarının başrolünü Boşnak yıldız üzerinden değerlendiriyor.



Trabzonspor'un en etkili hücum silahlarından biri olan Edin Visca, Beşiktaş karşısında da takımının gol kozlarından biri olacak. Devre arasında geldiği Bordo-Mavililer'e çabuk uyum sağlayıp hedef yolunda önemli katkılar sağlayan oyuncu, bugüne kadar Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda da sahanın yıldızı olmayı başardı.



Siyah-Beyazlı takıma karşı kariyerinde 19 maça çıkan Boşnak yıldız, 2 gol atarken tam 10 asistlik katkısıyla göz kamaştırdı. Beşiktaş'ın adeta korkulu rüyası olan Visca bu başarılı performansını milli ara sonrasındaki ilk kritik maçta da devam ettirmek istiyor. (Haber 61)









İLGİLİ VİDEO