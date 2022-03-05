Abdullah Avcı'nın derbi isteği: Baskı ve tempo!

Şampiyonluğa koşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirecek oyun planını hazırladı

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'nın derbi isteği: Baskı ve tempo!
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05 Mart 2022 12:43
Şampiyonluk mücadelesinde farkı açan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, yarın oynayacakları Fenerbahçe maçını kazanarak hedefe daha da yaklaşmayı istiyor.

Kupa karşılaşması sonrası tüm dikkatini sarı-lacivertli ekibe vererek analizlerini hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı, öğrencileriyle yaptığı toplantıda Kadıköy'de ilk dakikalardan itibaren baskın ve tempolu bir futbol istediğini anlattı.

Oyun üstünlüğünü hiç bırakmamaları gerektiğini vurgulayan Avcı, hücum oyuncularına da rakip savunmanın zaafları hakkında detaylı bilgiler verdi.

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