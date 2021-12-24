Trabzonspor, ilk yarının son maçında cumartesi günü Başakşehir'i ağırlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Edgar ve Vitor Hugo'dan gelen kötü haberler sonrası ideal stoper ikilisini mecburen değiştirecek.



Tecrübeli çalıştırıcı, Altay maçında olduğu gibi sol stoperde Denswil'i görevlendirip, yanında Hüseyin Türkmen'i oynatmayı düşünüyor. Avcı, orta saha ve hücum kurgusunu ise Altay maçının ikinci yarısındaki gibi yapacak. Merkezde Dorukhan ve Hamsik'i görevlendirip, önlerinde Bakasetas'ı oynatmayı planlayan Abdullah hoca, ileri üçlüyü de Abdülkadir Ömür, Djaniny ve Cornelius şeklinde oluşturacak.



Sağ bekte Peres'in, solda da Trondsen'in olması bekleniyor. Bir diğer plan ise Peres'in sol beke, Dorukhan'ın sağ beke geçip, orta sahada Berat-Siopis ikilisinden birinin oynaması...



Kazanırsa fark 16 puan



Toplamda 10 sene çalıştırdığı Başakşehir'e, Trabzonspor'un başında 3. kez rakip olacak Abdullah Avcı, önceki 2 maçı kazandı. Geçen sezon finalde Başakşehir'i devirip Süper Kupa'yı kazanan tecrübeli teknik adam, ligde de 1-0 galip gelmişti. Avcı, yarın 3. zaferinin peşinde. Trabzonspor, Emre Belözoğlu yönetiminde çıkışa geçen Başakşehir'i devirmesi halinde, rakibiyle puan farkını 16'ya çıkartacak.



Maç başına 2.5 puan ortalaması...



Abdullah Avcı, Trabzonspor'da kariyer sezonunu geçiriyor... Ligde 18 maçta 14 galibiyet alan Bordo Mavililer, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. 18 haftada 45 puan toplayan Bordo-Mavililer'de, Avcı maç başına 2,5 puan ortalamasıyla inanılmaz bir başarı gösteriyor. Tecrübeli hoca, geçtiğimiz yıldan bu yana Akyazı'da çıkılan son 14 karşılaşmada ise yenilgi yüzü görmedi.



