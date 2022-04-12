Abdullah Avcı'nın 'B Planı' Kouassi

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme'nin son haftalardaki düşen formu nedeniyle gözler yedek kulübesine çevrildi.



Son maçlarda daha fazla süre bulan Jean Kouassi takıma adapte olurken, cuma günü oynanacak Karagümrük karşılaşması öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın alternatifleri arasına girdi. İlk 11'deki yerini korumak isteyen Nwakaeme'nin bu haftaki performansıyla daha iyi bir görüntü ortaya koyması beklenirken, teknik ekibin de böyle bir değişimi kendi içerisinde değerlendireceği öğrenildi.



Devre arasında Çin ekibi Wuhan Zall'dan alınan 27 yaşındaki Kouassi, bordo- mavili forma ile ligde 6, kupada ise 2 maçta şans bulurken tek golünü Türkiye Kupası'nda 2-1'lik Denizlispor mücadelesinde kaydetmişti.



SOLDA İSTİKRARI BULAMADI



LİGDE sadece iki maç üst üste aynı kadro ile çıkabilen Trabzon'da her maç önemli değişimler yaşanıyor. Uğurcan Çakır, Nwakaeme ve Visca istikrarlı isimler olarak öne çıkarken sol bekte toplam 7 farklı isim oynadı.





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