Abdullah Avcı'nın 10 haftalık karar dönemi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ara transfer döneminde kalacak ve gidecek oyuncuları belirlemek için şimdiden kolları sıvadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'nın 10 haftalık karar dönemi
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17 Ekim 2023 13:51
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 12 puan toplayabilen ve lider Fenerbahçe'nin 12 puan gerisinde kalan Trabzonspor'da, Nenad Bjelica ile yolların ayrılıp Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından gözler ocak ayındaki ara transfer dönemine çevrildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz yaz kadrosunu 16 oyuncu ile takviye eden bordo mavililerde, Avcı transfer için şimdiden kolları sıvadı.

Süper Lig'in ilk yarısındaki kalan 10 maçta oyuncuları mercek altına alacak olan 60 yaşındaki teknik adam, bu dönemdeki form durumlarına göre gidecek ve kalacakların listesini belirleyecek. 

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