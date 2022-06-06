Abdullah Avcı'nın 1 numarası; Mert Müldür

23 yaşındaki milli sağ bek Mert Müldür'ün menajeriyle temasa geçen Trabzonspor, transfer maliyeti için de araştırmalara başladı

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'nın 1 numarası; Mert Müldür
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06 Haziran 2022 08:41
Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alabilmek için kadrosunu güçlendirecek olan Trabzonspor'da listeye giren son isim Mert Müldür oldu.

Özellikle defanstaki sıkıntıyı çözmek isteyen bordo mavililer, Sassuolo'nun milli oyuncusu için hamle yaptı. 23 yaşındaki sağ bekin menajeriyle görüşen kulüp yetkilileri, bir yandan bonservis şartlarını araştırırken, bir yandan da Avrupa'da devam etme niyetinde olan oyuncuyu iknaya çalışıyor.

AVCI ALINMASINI İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan iddiaya göre oyuncunun sözleşmesinde 'Belli bir miktara serbest kalır' maddesi bulunuyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği Mert, geçtiğimiz sezon Sassuolo forması altında 33 maça çıktı. Sağ bek, sol bek ve stoper olarak oynayabilen Mert Müldür'ün adı Türkiye'de Fenerbahçe ile de sıklıkla anılıyor. 

 
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