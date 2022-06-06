Abdullah Avcı'nın 1 numarası; Mert Müldür

AVCI ALINMASINI İSTİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alabilmek için kadrosunu güçlendirecek olan Trabzonspor'da listeye giren son isim Mert Müldür oldu.Özellikle defanstaki sıkıntıyı çözmek isteyen bordo mavililer, Sassuolo'nun milli oyuncusu için hamle yaptı. 23 yaşındaki sağ bekin menajeriyle görüşen kulüp yetkilileri, bir yandan bonservis şartlarını araştırırken, bir yandan da Avrupa'da devam etme niyetinde olan oyuncuyu iknaya çalışıyor.İtalyan basınında yer alan iddiaya göre oyuncunun sözleşmesinde 'Belli bir miktara serbest kalır' maddesi bulunuyor.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği Mert, geçtiğimiz sezon Sassuolo forması altında 33 maça çıktı. Sağ bek, sol bek ve stoper olarak oynayabilen Mert Müldür'ün adı Türkiye'de Fenerbahçe ile de sıklıkla anılıyor.