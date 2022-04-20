Abdullah Avcı: 'Mutlu sona az kaldı'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup etmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi anlatan Avcı, "Kayserispor, buraya gelirken ligde rahatlamış, kupayı hedef koymuş ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı elemiş bir takım. Burada da çok fantastik bir maç oynadık. 2-0'dan geri döndüğümüz maça göre hazırlandık. Beni mutlu eden şu; Karagümrük maçında da böyle olmuştu, oyunu domine eden, forse eden, oyunun hep içinde olarak kazanılması beni mutlu etti. Çok geçiş vermedik, faullerden, duran toplardan rakip bir şeyler yapmaya çalıştı ama hep oyunun içinde kaldık. Hiç sallanmadan devam etmek çok güzel. Lig, kupa 41. maçı oynadık. Oyun olarak hiç sallanmadık" dedi.



Deneyimli teknik adam, "Taraftara teşekkür ediyorum. Bu oyuna sadakat gösteriyorlar. Destekliyorlar, sabırlılar. Bu yolculuğa beraber çıktık. İki kupa da bizim için hedef ve ikisine de birlikte gidiyoruz. Genelde birlikte sevindik, üzüntümüz yok gibi, koskoca bir sezonda. Mutlu sona az kaldı." ifadelerini kullandı.



Abdullah Avcı, "Taraftara destekleri için teşekkür ediyorum. Desteklerine devam etsinler. En ufak bir kaygıları olmasın. Onların düşüncelerini biliyorum. Burada hep birlikte sevineceğiz. Yolun sonuna doğru geldik." diye konuştu.



Avcı, 2 ay sakatlıkla boğuştuklarını ancak şimdi kadro derinliklerinin oluştuğunu ifade ederek, "Bugün itibarıyla iki ayaklı maçın bir ayağı bitti. İyi bir takıma karşı kazandık ama rövanşı var. Biz yarın antrenman yapıp, ertesi gün dinlenip, hafta sonuna hazırlanacağız." açıklamasında bulundu.



"MART AYINDA OLMADI DİYE ÜZÜLMESİNLER"



Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının ortaya koyduğu performanstan çok memnun olduğunu belirtti.



Yukatel Kayserispor ile bu sene üçüncü karşılaşmalarını oynadıklarını ifade eden Avcı, "Son oynadığımız buradaki maç üzerinden hazırlandık. Bir geçiş takımı ve kenar orta yapabilen bir takım. Kupada özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek buraya geldiler. 180 dakikalık bir oyunun ilk maçını avantajla bitirdik." ifadelerini kullandı.



"Beni memnun eden ise 42. resmi maçımızı oynamamıza rağmen bu zamana kadar oyun anlamında çok sallanmayan ve dengesi olan bir takımız." diyen Avcı, şöyle devam etti:



"Geçen hafta Fatih Karagümrük maçı ve bugün oynadığımız Kayserispor maçında oyuna sadakat gösteren takımıma teşekkür ediyorum. Her türlü oyunu denediler. Merkezden denediler, kanattan denediler. Hem de geçiş takımına karşı geçiş de vermedik. Duran top ve kenar ortadan tehlike yaratmaya çalıştılar. Taraftarlarımıza da bu oyuna sadık kaldıkları, sadakat gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Hem savunmada hem hücumda bize destek verdiler. Taraftarlarımız, mart ayında şampiyon olamadık diye üzülmesin. Trabzonspor, iki kulvarda da hedefine koşuyor."



Avcı, 2 ay sakatlıkla boğuştuklarını ancak şimdi kadro derinliklerinin oluştuğunu ifade ederek, "Bugün itibarıyla iki ayaklı maçın bir ayağı bitti. İyi bir takıma karşı kazandık ama rövanşı var. Biz yarın antrenman yapıp, ertesi gün dinlenip, hafta sonuna hazırlanacağız." açıklamasında bulundu.





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