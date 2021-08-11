Abdullah Avcı: 'Molde'yi geçip, Avrupa'da başarılı olacağız'

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Norveç'in Molde takımına konuk olacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, müsabakaya hazır olduklarını söyledi.Molde Stadı'nda gerçekleştirilen ve internetten canlı yayımlanan basın toplantısında konuşan Abdullah Avcı, "" dedi.Avcı, Trabzon'da 3-3 sonuçlanan ilk maçın analizini yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:Bordo-mavili takımın Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen, çok iyi tanıdığı Molde takımında 6-7 arkadaşının forma giyindiğini dile getirdi.Molde'nin iyi bir oyuncusunun iki gün önce başka takıma transfer olduğunu aktaran Trondsen, "" dedi.Trondsen, saha zemininin kendileri için farklı olduğunu da dile getirerek, "" değerlendirmesinde bulundu.