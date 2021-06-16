Abdullah Avcı, Mert Günok için devrede

Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır'ın ayrılığı sonrasında kaleyi eski öğrencisi Mert Günok'a emanet etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda tecrübeli hoca, Mert için Turuncu-Lacivertliler'le görüşmeleri bizzat yürütüyor, 12 yıl çalıştığı Başakşehir'den kolaylık istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı, Mert Günok için devrede
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16 Haziran 2021 11:43
Fehmi Mert Günok
Fehmi Mert Günok
Başakşehir
EURO 2020 sonrasında Uğurcan Çakır'ın satışına kesin gözüyle bakılırken, Bordo-Mavililer'de kaleci arayışları da başlamıştı. Uzun süredir listenin en üst sırasında ismi yazan Mert Günok için görüşmeleri bizzat teknik direktör Abdullah Avcı'nın yürüttüğü öğrenildi.

Başakşehir'de12 yıl hoca olarak çalışan Avcı, yönetimle ikili ilişkilerini kullanarak, Turuncu Lacivertliler'den transferde kolaylık istiyor.

Beşiktaş'a rağmen Trabzon'u istiyor

32 yaşındaki eldivende Beşiktaş'ın ilgisine rağmen Avcı faktörü nedeniyle Trabzonspor 'a sıcak bakıyor. Bu konudaki fikrini de yönetime ileten Mert Günok artık transferin sonuçlanmasını bekliyor.


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