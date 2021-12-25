Abdullah Avcı: 'Mazeret yok, Başakşehir'i yenelim!'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Bugüne kadar hiçbir zaman mazeret üretmedik, üretmeyeceğiz. Biz bir takımız ve isimler değil takım önemlidir. Çıkalım Başakşehir maçını kazanalım ve devreyi gülerek tamamlayalım" ifadelerini kullandı...



Bordo-Mavili teknik ekip, Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle üçüncülük basamağında bulunan Medipol Başakşehir'i en ince ayrıntısına kadar analiz etti.



Teknik Direktör Emre Belözoğlu göreve başladıktan sonra oynadığı maçları ekibiyle birlikte çok detaylı bir şekilde analiz eden teknik direktör Abdullah Avcı, oyunu orta sahada kurup oradan sonuca gitmeye çalışacak. Karadeniz Fırtınası'nda Abdullah Avcı'nın özellikle Hamsik ve Bakasetas ile zorlu karşılaşma öncesi özel toplantılar gerçekleştirdiği öğrenildi.





İLGİLİ VİDEO