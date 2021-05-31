Abdullah Avcı, Marek Hamsik'i açıkladı!

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, BeINSports'ta bordo-mavii takımın transfer çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Trabzonspor'un uzun bir süredir gündeminde olan Marek Hamsik hakkında konuşan Abdullah Avcı, "Orta sahaya bir marka oyuncu için çalışıyoruz. Hamsik doğru, büyük oyuncu. Keşke öyle bir şey olabilse. Bunların hepsinin içinde Trabzonspor ekonomisinin uygun olması gerekiyor" dedi.
Trabzonspor'un uzun bir süredir gündeminde olan Marek Hamsik hakkında konuşan Abdullah Avcı, "Orta sahaya bir marka oyuncu için çalışıyoruz. Hamsik doğru, büyük oyuncu. Keşke öyle bir şey olabilse. Bunların hepsinin içinde Trabzonspor ekonomisinin uygun olması gerekiyor" dedi.