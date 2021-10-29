Abdullah Avcı: "Liderliğimizi devam ettirmeliyiz"

Birçok eksiğe rağmen Göztepe'yi deviren Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, bugünkü Çaykur Rize maçının kadrosunu belirlemedi. Tecrübeli teknik adam, Bakasetas ve Nwakaeme'den gelecek habere göre 11'ini netleştirecek.

Haber; Milliyet
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Abdullah Avcı: 'Liderliğimizi devam ettirmeliyiz'
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29 Ekim 2021 08:27
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Göztepe'yi yenerek liderliğini koruyan Trabzonspor, gözünü bugün Çaykur Rizespor ile oynayacağı maça çevirdi.

Zorlu mücadelenin kadrosunu daha belirlemeyen Teknik Direktör Abdullah Avcı ise iki yıldızı Nwakaeme ile Bakasetas'tan gelecek güzel haberleri bekleyecek. Peres'den bu mücadelede de yararlanamayacak olan tecrübeli teknik adam gol yükünü çeken iki futbolcusundan ise ümidini kesmedi.

Avcı'nın sağlık heyetinden gelecek haberlere göre son kararını maç saatinde vereceği ifade edildi.

Abdullah Avcı'nın eğer hem Nwakaeme hem de Bakasetas'tan yararlanamazsa Göztepe maçının 11'inde Dorukhan-Serkan ile Yusuf Sarı-Siopis değişikliğini yapacağı bildirildi.

Defans, orta saha ve forvet hattından memnun olan bordo-mavili takımın teknik patronunun oyuncuları ile yaptığı toplantıda ise "Eksiklerimiz var. Ama takım oyununu oynadığımızda kazanabileceğimizi Göztepe maçında gördük. Aynı oyunu Çaykur Rizespor maçında göstereceğinizden şüphem yok. Lider olmak güzel, fakat bunu devam ettirmemiz daha önemli" dediği öğrenildi.




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