Abdullah Avcı, kulüp kariyerinin ilk kupasını kazandı

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı kulüp antrenörü olarak kariyerindeki ilk kupayı kazandı.



Avcı, kariyerindeki ilk kupayı 10 yıl çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e karşı Süper Kupa'da kazanma sevincini yaşadı.



- Kupayı Nihat Özdemir verdi



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi pandemi tedbirlerine uygun yapıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa'yı Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'a verdi. Kupayı Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak birlikte havaya kaldırdı.



Özdemir, iki takım oyuncularına madalyalarını da takdim etti.



Süper Kupa'yı 2. kez kazanan Trabzonspor'da oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.



Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı'yı havaya atarak büyük coşku yaşadılar.



Kupa töreninde sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Abdülkadir Ömür de koltuk değnekleriyle yer aldı.



Trabzonsporlu futbolcu ve teknik heyet, ikincilik madalyası için sahaya gelen Medipol Başakşehir ekibini alkışladı.



