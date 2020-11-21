Abdullah Avcı, kritik transfer toplantısı yapacak

İlk etapta tüm dikkatini Erzurumspor maçına veren ve bu mücadeleyi mutlaka kayıpsız geçmek isteyen Abdullah Avcı, sonrasında diğer işlere bakacak.



Tecrübeli hocanın öncelik verdiği konulardan biri de futbolcu izleme komitesiyle yapılacak toplantı... Trabzonspor'un teknik patronu, önümüzdeki günlerde scout (izleme) ekibiyle görüşme gerçekleştirecek. Takip edilen yerli ve yabancı futbolcular konusunda bilgi alacak olan Avcı, aynı zamanda istediği oyuncu profillerini anlatacak, ne gibi kriterlere önem verdiğini söyleyecek.



Takımın yaş ortalamasını yükseltmeyi düşünmeyen Abdullah hoca, devre arası transferinde izlenecek yol haritası için öncelikle mevcut kadronun neler yapabileceğini görmek istiyor.



