Abdullah Avcı: 'Konyaspor maçı bir final değil'

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında konuştu.



Takımın genç savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan için konuşan Avcı, "Ahmetcan Kaplan, geldiğimde A takıma çıkmıştı. 15 aydır buradayız. Mesafe kat ediyor, bizim için önemli bu. Her şeyiyle umarım üstüne koyarak devam eder." dedi.



Kazanma alışkanlığını devam ettirmek istediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Kazanma alışkanlığına ve kazanmaya devam etmek istiyoruz. Trabzonspor tarihi boyunca kupalar kazanmış bir takım. Enteresan bir gol yedik. Ondan sonra oyunun içinde kalmaya çalıştık. Genç oyuncular vardı, bugün ilk defa oynayan isimler vardı. Oyunda dalgalanmalar vardı ama bugün kazanmak son derece önemliydi. Hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



"KONYASPOR MAÇI FİNAL DEĞİL"



Abdullah Avcı ayrıca, "Konyaspor maçı neden konuşuluyor bilmiyorum. Bir lig maçı oynayacağız. Trabzonspor taraftarı davetlerimize geliyor. Bunu uyguluyorlar. Büyük adımlar atıyoruz, biletleri hemen tüketmişler yine. Birlikte savunma, birlikte hücum yapalım. Harika bir sene, harika bir kulüp, harika bir şekilde devam ediyoruz. Bir lig maçı oynayacağız. Bir final oynamayacağız." sözlerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, "Rakibimiz bir önceki turda İstanbul'da Galatasaray'ı elemiş bir takım. Mesut Bakkal hoca da ligin deneyimli teknik adamlarından bir tanesi ve aynı zamanda bu yörenin insanı. Geldiğinde bir çıkış oldu ve oyun planında da bir değişiklik yaptı. Biz de az süre almış, antrenman eksiği olan, yetenekli ve kaliteli kadromuzla bugün hem bireysel hem de oyun performansı görmek istedik. Zaman zaman dalgalı, zaman zaman da iyi performanslar oldu. Sonuç olarak Trabzonspor'un olduğu her yerde kazanmak ve kazanma alışkanlığını devam ettirmek gerekiyor. Bu kupayı defalarca kazanmış, finalleri oynamış bir kulüp olarak bu sezon iki kulvarda da sonuna kadar yarışın içinde olmak ve sonuna kadar götürmek istiyoruz. Bugün kazandık. Genel olarak takım, oyun ve oyuncu değerlendirmesini yapacağım ama kazanmak son derece önemli, alışkanlığı sürdürmek son derece önemli." açıklamalarında bulundu.







