Abdullah Avcı, kendi döneminin lig lideri oldu

ligin lideri durumunda.

Bu dönemde

geçtiğimiz yılın şampiyonu Başakşehir 21

takım içinde en başarısız ekip olurken, bordo mavililer

kalesinde gördüğü 9 gol ile de bu

istatistikte ligin en iyisi olmayı başardı.

Abdullah Avcı yönetiminde kazanmaya devam eden Trabzonspor, deneyimli teknik direktörün göreve geldiği tarih itibarıyla daAvcı döneminde çıktığı 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi gören Fırtına, 33 puan alırken, onu 32 puanla Beşiktaş izledi.Sezona Newton ile başlayan Trabzonspor, İngiliz teknik adamla beklenen başarıyı yakalayamayınca yollarını ayırmış ve Alanyaspor maçında takımın başında İhsan Gündüz Derelioğlu çıkmıştı. Abdullah Avcı göreve geldiğinde Trabzonspor 8 maçta 6 puanla ligde 17'nci sırada bulunuyordu.