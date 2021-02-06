Abdullah Avcı, kendi döneminin lig lideri oldu

Abdullah Avcı yönetiminde kazanmaya devam eden Trabzonspor, deneyimli teknik direktörün göreve geldiği tarih itibarıyla da ligin lideri durumunda. Avcı döneminde çıktığı 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi gören Fırtına, 33 puan alırken, onu 32 puanla Beşiktaş izledi. Bu dönemde geçtiğimiz yılın şampiyonu Başakşehir 21 takım içinde en başarısız ekip olurken, bordo mavililer kalesinde gördüğü 9 gol ile de bu istatistikte ligin en iyisi olmayı başardı.
17'NCİ SIRADAN TESLİM ALDI
Sezona Newton ile başlayan Trabzonspor, İngiliz teknik adamla beklenen başarıyı yakalayamayınca yollarını ayırmış ve Alanyaspor maçında takımın başında İhsan Gündüz Derelioğlu çıkmıştı. Abdullah Avcı göreve geldiğinde Trabzonspor 8 maçta 6 puanla ligde 17'nci sırada bulunuyordu.
17'NCİ SIRADAN TESLİM ALDI
Sezona Newton ile başlayan Trabzonspor, İngiliz teknik adamla beklenen başarıyı yakalayamayınca yollarını ayırmış ve Alanyaspor maçında takımın başında İhsan Gündüz Derelioğlu çıkmıştı. Abdullah Avcı göreve geldiğinde Trabzonspor 8 maçta 6 puanla ligde 17'nci sırada bulunuyordu.