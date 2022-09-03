Abdullah Avcı: 'Kazanmak önemliydi'

rabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.



Avcı, mücadelede sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz için, "Şimdi hastaneye geçeceğim. Bağla ilgili bir problem var bilemiyoruz tam. Bazen üzülüyoruz. Bazen seviniyoruz. Bu oyunda bunlar var" diye konuştu.



"Recep hocayı tebrik ediyorum. Kısıtlı imkanlarla harika işler yapıyor. Oyunun ilk 12 dakikası beni çok memnun etti." sözleriyle açıklamalarına devam eden başarılı teknik adam, "İkinci yarı gol sonrası oyunu daha erken kopara bilirdik. Özellikle ikinci yarıda daha iyi bir oyun oynadık. Bunu daha da arttırmamız lazım. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Oyun ve oyuncular açısından. Bu değişimi kazanarak yaşamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Avcı, "Bugün takımın yüzde 70'i geçen seneden olmayan oyuncu grubu. Her takıma zorluk çıkaran bir takım vardı karşımızda. Biz kazandık ama daha iyi bir oyuna döneceğimizi düşünüyorum. 12-13 dakikalık oyunu 60-70 dakika çıkarmak lazım. Çocuklar buna cevap veriyorlar. Sakatlıklar oluyor. Bu geçiş döneminde kazanmak izim için önemliydi." dedi.



ABDÜLKADİR İÇİN AÇIKLAMA!



Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür'ün transfer olma durumunun olmadığını belirtti.



Genç oyuncunun Türk futbolunun ve Trabzonspor'un en değerli isimlerinden olduğunu anlatan Avcı, "Abdülkadir'in gitme gibi bir durumu yok. Öyle bir teklif de yok, oyuncudan gelen bir durum da yok. Şampiyonlar Ligi'ni istedik, sonuna kadar zorladık ama kolay değil. Avrupa Ligi gibi bir fırsat var önümüzde. Avrupa Ligi'nde fırsat var. Hissediyorum, istiyorum. Gruptan çıktıktan sonraki yol haritasına bakmak lazım. Bu ulaşılabilir hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Hedef önce gruptan çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.



Trezeguet'nin çok iştahlı ama bir o kadar da duygusal bir isim olduğunu aktaran Avcı, takımdan ayrılan Andreas Cornelius için ise "Cornelius harika geldi, harika gitti. Avrupalı bir lord gibi. 'Futbol hayatımın en verimli dönemini geçirdim.' dedi. Verdiğimizden fazlasını getirdi, çok verim aldık. Oyuncu bu değişimi istiyorsa izin vermek lazım." ifadelerini kullandı.



Türk futbolunun her basamağında çalıştığını hatırlatan Avcı, Rezerv Lig'e ilişkin şunları kaydetti:



"Rezerv Lig'e karşı değilim. Bunun Türkiye'deki uygulamasının açılımına karşıyım. Bunun olamayacağını söyledim. 4. haftada dönülmesi de şans. Sancıları olacaktı. Bir oyuncunun gelişimi antrenman sahasında maç oynayarak olmaz, oyuncu rekabet ortamında değişir. Yanlıştan dönüldüğü için tebrik etmek lazım."





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