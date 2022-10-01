Abdullah Avcı: 'Kazanmak için sahaya çıkacağız'

Trabzonspor, bugün yapacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlarken, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da kafasındaki ilk 11'i netleştirdiği öğrenildi



Son dakika golüyle kazanılan Gaziantep FK mücadelesinin kadrosunu büyük ölçüde koruyacağı ortaya çıkan tecrübeli çalıştırıcının sadece sakatlığı süren Djaniny'nin yerine Abdülkadir Ömür'ü kullanacağı bildirildi.



"KAYIPSIZ DEVAM ETMELİYİZ"



Avcı ayrıca, dünkü son idman öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Milli aranın kendileri adına iyi geçtiğini vurgulayan bordo-mavili takımın teknik patronunun, "Gaziantep FK maçında hırsı, kazanma arzusunu bu maçtada sahada görmek istiyorum. Lige istediğimiz gibi başlayamasak da çabuk toparlandık. Kayseri deplasmanında galip gelip yola kayıpsız devam etmeliyiz" dediği öğrenildi.



"AYNISINI TEKRARLAYACAĞIZ"



Öğrencilerine maç maç düşünmeleri gerektiği uyarısını da yapan Avcı'nın şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı: "Çok yoğun bir tempoya giriyoruz. Fakat bir maç diğerinden daha önemli ya da daha önemsiz değil. Maç maç düşünüp her mücadeleyi kazanmak için sahaya çıkacağız. Geçen sezon bunu yaptık ve şampiyon olduk. Aynısını tekrarlayacağız."





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