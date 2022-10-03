Abdullah Avcı: 'Kazanıyoruz ama oyun yetmez!'

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, bu sezon ligde istediği ritmi bir türlü tutturamasa da bir şekilde kazanmayı biliyor.Özellikle son iki maçta geriden gelip galibiyete uzanan Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcıgörüşünde. Avcı, mücadeleci oyun, maçı bırakmama, istekli ve baskılı futbolu beğeniyor ancak daha erken işi bitirmeleri gerektiğine inanıyor.Avcı'nın takımını eleştirdiği bir diğer konu ise kalelerinde kolay goller görmeleri. Savunma problemini çözmek için ekstra çalışmalar yapan Abdullah Hoca,görüşünde.