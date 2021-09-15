Abdullah Avcı kadroyu değiştiriyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray ile oynanan ve 2-2 biten maçın ardından takımda bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.



Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre tecrübeli teknik adamın, özellikle sol bekte beklentileri karşılayamayan İsmail Köybaşı'nı kulübeye çekerek sakatlığı bulunan Trondsen'in yokluğunda formayı Bruno Peres'e vermesi bekleniyor. 31 yaşındaki Brezilyalı'nın sol beke geçmesi nedeniyle sağ bekte Serkan Asan'ın oynayacağı öğrenildi.



Abdullah Avcı'nın çok yoğun maç temposu içerisinden çıkan Hamsik'i de dinlendirebileceği gelen bilgiler arasında... Bu arada Gervinho'nun iyileşmesi durumunda 11'deki yerini alması bekleniyor.



DORUKHAN, KASIMPAŞA MAÇIYLA GERİ DÖNÜYOR



Bu arada ayak bileğindeki ödem ve dizindeki ağrılar nedeniyle henüz Bordo-Mavili formayı giyemeyen Dorukhan Toköz'ün tedavisi tamamlandı.



Sakatlığını atlatan yıldız orta sahanın, ekstra antrenmanlar yaptığı belirtildi. Dorukhan'ın, cumartesi günü ligde oynanacak Kasımpaşa maçında kadroda olması bekleniyor.



5 SEZON SONRA EN İYİ BAŞLANGIÇ



Öte yandan Süper Lig'de oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanıp 1'inde berabere kalan Trabzonspor, beş sezon sonra en iyi başlangıcını yaptı.



