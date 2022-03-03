Abdullah Avcı, Kadıköy'de galibiyetin şifresini verdi!

Süper Lig'de mutlu son için gün sayan, kupada ise Antalya'yı eleyip yarı finale kalan bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi "baskı" değil "rahatlık" oluşturmaya çalışıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı, Kadıköy'de galibiyetin şifresini verdi!
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03 Mart 2022 08:42
Hem ligde hem de kupada fırtına gibi esen bir Trabzonspor var.

Bordo mavililer, iki kulvarda da mutlu son için kararlı bir şekilde ilerliyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda ligde tek yenilgisi olduğu Antalya'yı saf dışı bırakan bordo mavililer, pazar günü Fenerbahçe'ye misafir olacak.

Ve bu zorlu mücadele öncesinde maç başına 2,50'lik puan ortalaması yakalayan Teknik Direktör Abdullah Avcı, rahat ve öz güvenli. Ki, bunu da takıma yansıtmaya çalışıyor.

BASKI VE HIZLI HÜCUM

Ligde her kazanılan maç sonrası ve kupada tur atlamalarının ardından camiaya "Keyfini çıkarın" mesajı yollayan Abdullah Hoca, Fenerbahçe sınavı öncesinde de takıma benzer sözler söyledi.

En yakın rakibinin 17 puan önünde bulunan bordo mavililerde Avcı "Her maça farklı taktik anlayış olsa da özünde kazanmak için çıkıyoruz. Kadro kalitemiz ve oyun yapımız belli. Rakibe baskı kuran, hızlı hücuma çıkan oyunumuzu devam ettirirsek hedefimize ulaşırız" görüşünde.

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