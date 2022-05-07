Abdullah Avcı: 'İyi bir mesaj oldu'

"İYİ BİR MESAJ OLDU"

"ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL YOLUNA DEVAM EDİYOR"

BASIN TOPLANTISI

"10 SANİYE KALSA DA DOĞRU YAPACAKSIN"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 sona eren Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Karşılaşmayı değerlendiren Avcı,dedi.Maçın son anlarında yedikleri gole değinen tecrübeli teknik adam,diye konuştu.Son olarak takımın genç ismi Ahmetcan Kaplan'ın performansı sorulan Abdullah Avcı,ifadelerini kullandı.Avcı, Yeni Hatay Stadı'ndaki maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, şampiyonluğu garantiledikten sonraki maçların her zaman zor olduğunu belirtti.Rakibin hedefinin kalmadığını ancak sayısal olarak riskli kenar ortaları yaptığını söyleyen Avcı, ortalardan bazılarını çok iyi karşıladıklarını bazılarını da rakibin değerlendiremediğini belirtti.Çok tehlike yaşamamalarına rağmen devamlı riskli durumların oluştuğunu anlatan Avcı, şöyle devam etti: