Abdullah Avcı istedi, Trabzonspor 15 milyon euroyu reddetti

Trabzonspor art arda önemli transferleri bitirirken oyuncularına da teklifler geliyor.



Bordo-mavili kulüpte son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken Djaniny'ye Al Hilal'den transfer teklifi geldi. 29 yaşındaki oyuncu için 7 milyon euro teklif edildi. Bu sırada Torino da Caleb Ekuban'a olan ilgisini duyurdu ve bordo-mavililerin kapısını 8 milyon euro'luk öneri ile çaldı. Yönetim bu teklifleri teknik direktör Abdullah Avcı'ya iletti. Usta çalıştırıcı "Transferin bitimine bu kadar kısa süre kala daha iyilerini bulamayız" diyerek gönderilmelerini istemediğini yönetime bildirdi. Trabzonsporlu idareciler de sezon sonuna kadar iki isimle yolları ayırmak istemediklerini Al Hilal ile Torino kulüplerine ilettiler.



AYNI 11'LE DEVAM



Fırtına'da Beşiktaş derbisi öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı kazanan 11'i yine bozmayacak. Kalede yine Uğurcan olacak. Geir dörtlü Serkan, Edgar, Hugo ve Marlon'dan kurulacak. Önlerinde Berat ve A. Parmak yer alacak. Nwakaeme, Flavio ve Ekuban'ın önünde de Djaniny oynayacak.



SÜPER KUPA'YI UNUTUN



Abdullah Avcı'dan Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarı geldi. Deneyimli çalıştırıcı "Süper Kupa güzel bir hedefti. Müzeye bir kupa daha koymak önemliydi. Biz bunu başardık. Şimdi bu maçı unutun. Önümüzde bambaşka bir meydan okuma var. Beşiktaş'ı da yenerek serimizi sürdürmeliyiz" dedi.







