Abdullah Avcı ile Ahmet Ağaoğlu'nun transfer görüşmesi

4 Temmuz'dan bu yana İstanbul Riva'da çalışmalarını sürdüren Trabzonspor 'da, transfer hareketliliği yaşanmaya da devam ediyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, önceki akşam kampı ziyaret etti. Teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelen Ağaoğlu, hocayla durum değerlendirmesi yaptı. Özellikle sol bek Alioski ve Sörloth'taki son gelişmeler değerlendirilirken, mevcut oyunculara gelen teklifler de masaya yatırıldı.



Kritik zirvede, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da yer aldı. Sörloth ve Alioski konusunda şartların zorlanacağı belirtilirken, Abdullah Avcı aynı zamanda yeni sezon hazırlıklarının gidişatıyla ilgili bilgi verdi.



Alioski için rakam artıyor



Alioski için toplamda 1.7 milyon Euro'yu bulan yıllık ücret teklifini bir miktar daha artıracak olan Trabzonspor, Sörloth transferinde ise hâlâ aynı noktada. Leipzig, 23 milyon Euro ödeyerek hücum hattını Andre Silva ile güçlendirmesine rağmen, Alman ekibinin hocası Jesse Marsch, Sörloth için kesin kararını vermedi. 15 Temmuz'dan sonra süreç netleşecek.



