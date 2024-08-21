Abdullah Avcı: ''İki transfer yapacağız''

Borna Barisic yaptığı konuşmada, "Hocamız rakip hakkında her şeyi söyledi, benim bir şey eklememe gerek yok. Rakibimiz kaliteli ve agresif bir takım. Geçişlerde kaliteli oyunculara sahipler. Onlara saygı duyuyoruz ama biz de Trabzonspor'uz, kalitemizi sahada göstermek istiyoruz." dedi.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, UEFA Konferans Ligi'nde St. Gallen ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Abdullah Avcı oynanacak karşılaşmayla ilgili,dedi.İyi bir kadro kurulduğunu söyleyen Avcı,ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz turda oynanan Rapid Wien maçına değinen Abdullah Avcı,sözlerini sarf etti.Sözlerine devam eden Abdullah Avcı,ifadelerini kullandı.Abdullah Avcı, yeni transfer Batagov'la ilgil,yorumunu yaptı.Transfer yapılacağını söyleyen Avcı,şeklinde konuştu.Abdullah Avcı gruptan çıkmayla ilgili,değerlendirmesinde bulundu.Rakiplerinin ciddi bir baskı yaptığını dile getiren tecrübeli teknik adam,dedi.Sözlerine devam eden Abdullah Avcı konuşmasını şu sözlerle noktaladı:Trabzonsporlu futbolcu Borna Barisic, UEFA Konferans Ligi'nde St. Gallen ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.