Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı için KAP açıklaması yaptı.
Abdullah Avcı'nın görevinden ayrıldığı duyuruldu.
İşte yapılan KAP bildirimi;
"Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Abdullah Mucib Avcı görevinden ayrılmıştır. Kendisine yeni çalışma hayatında başarılar dileriz."
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Abdullah Avcı'nın görevinden ayrıldığı duyuruldu.
İşte yapılan KAP bildirimi;
"Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Abdullah Mucib Avcı görevinden ayrılmıştır. Kendisine yeni çalışma hayatında başarılar dileriz."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın