Abdullah Avcı için KAP açıklaması

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı için KAP açıklaması yaptı

Haber; Sporx.com
Abdullah Avcı için KAP açıklaması
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29 Ocak 2020 16:57
Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı için KAP açıklaması yaptı.

Abdullah Avcı'nın görevinden ayrıldığı duyuruldu.

İşte yapılan KAP bildirimi;

"Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Abdullah Mucib Avcı görevinden ayrılmıştır. Kendisine yeni çalışma hayatında başarılar dileriz."

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