Abdullah Avcı, Hırvatlar hakkında karar verecek

Trabzonspor'a dönmek için gün sayan Abdullah Avcı'nın Hırvat oyuncular için kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı, Hırvatlar hakkında karar verecek
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11 Ekim 2023 12:02
Trabzonspor'da Abdullah Avcı yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanırken, kadro için flaş kararların alınması bekleniyor.

Nenad Bjelica, yaz döneminde kendi vatandaşları olan Mislav Orsic, Filip Benkovic, Tonio Teklic ve Bakic gibi Hırvat isimleri kadrosuna katmıştı. Ancak Abdullah Avcı'nın gelişi sonrasında bu oyuncular hakkında nasıl bir karar verileceği merak ediliyor.

Avcı'nın, bu doğrultuda yönetim ile kadro planlaması konusunda konuşacağı ve yol haritası hakkında ortak bir fikir bulunacağı bildirildi.

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