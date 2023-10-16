Abdullah Avcı: "Her şey değişebilir"

Trabzonspor'da oyuncularıyla toplantı üstüne toplantı yapan Abdullah Avcı, "Önümüzde 30 maç var. Her şey değişebilir" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Her şey değişebilir'
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16 Ekim 2023 11:27
Trabzonspor'da ikinci kez takımın başına geçen Abdullah Avcı, ciddi bir değişime imza atmak istiyor.

Yoğun tempoda çalışmalara başlayan ve göreve gelir gelmez analiz ekibinden futbolcuların verilerini isteyen tecrübeli çalıştırıcı, takımın hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi duruma gelebilmesi için çaba harcıyor.

Toplantı üstüne toplantı düzenleyen 60 yaşındaki teknik adamın, oyuncularını, "Sadece 8 hafta geride kaldı. Önümüzde 30 maç daha var. Bu ligde çok şey değişir. Hiçbir şey için geç kalınmış değil" diyerek motive ettiği ve kadro kalitesine vurgu yaptığı öğrenildi.  


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