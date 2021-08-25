Abdullah Avcı hedefi net koydu: "Şampiyonluk!"

Geçen sezon hedefleri belirlemekten çekinen, hafta hafta giden Trabzonspor bu sezon ise şimdiden "şampiyonluk" dedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı hedefi net koydu: 'Şampiyonluk!'
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25 Ağustos 2021 09:44
Sezona "fırtına gibi" giren takımın adı Trabzonspor...

Geçen sezon kötü gidiş sonrası takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren ve belli bir noktaya kadar gelen bordo mavililer hedeflerinin uzağında kalmıştı. Şampiyonluk söylemi dillendirilmiyor, hafta hafta gidiliyor ve uzun vadeli bakış açısından uzak duruluyordu.

Bu sezon ise çok farklı bir durum var. Hem takımda hem de teknik direktör Abdullah Avcı'da. Aynı Avcı, ilk haftadan öz güvenli bir şekilde 'şampiyonluğu' telaffuz edip güvenini ve kararlılığını dile getiriyor.

NEDEN OLMASIN

Ayrıca kazandığı maçın ardından da hakem yönetiminde gördüğü yanlışı vurgulayıp 'adalet' diyor. Ki, Abdullah Hoca'nın tarzında hakem yönetimlerine karşı yorum çok nadirdir. O da şimdiden muhtemel adaletsizliklerin ve hataların önüne geçmek adına standart istiyor ve bunun takipçisi olacaklarını ifade ediyor.

Ligi geride bırakıp Roma rövanşına dönen bordo mavililerde Avcı "Tur zor ama imkânsız değil. Eğer her geçen gün üzerine koyduğumuz oyunumuzu sergiler karakter gösterirsek neden olmasın" diyor. 


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