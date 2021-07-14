Abdullah Avcı: 'Hata yapmaktan korkmayın'

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, sistemini ve prensiplerini adeta oyuncularının beynine kazıyor.



Avcı, yapılan taktik çift kale maç sırasında oyuncularına, "Takım arkadaşlarınız zorda olduğunda hemen yanında olun. Hata yapmaktan korkmayın. Oyunu kenarlara açmak, yardımlaşmak ve pas bizim temel prensibimiz olacak. Mücadele edeceğiz, düşeceğiz ama kalkıp yine mücadele edeceğiz" dedi.



Çift kale maç esnasında savunmadan oyun kurma, topu kenarlara yayma ve yetenekli oyuncuların sorumluluk alması üzerine kurulu çalışmalarda futbolcuların oldukça hırslı olduğu da görüldü.



