Abdullah Avcı: "Hata yapmaktan korkmayın"

Yeni sezondaki sistemini oyuncularına yavaş yavaş aktarmaya başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularını uyararak, "Hata yapmaktan korkmayın. Yardımlaşın ve paslaşın. Bunlar temel prensiplerimiz olacak" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Abdullah Avcı: 'Hata yapmaktan korkmayın'
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14 Temmuz 2021 11:12
Trabzonspor'da Abdullah Avcı, sistemini ve prensiplerini adeta oyuncularının beynine kazıyor.

Avcı, yapılan taktik çift kale maç sırasında oyuncularına, "Takım arkadaşlarınız zorda olduğunda hemen yanında olun. Hata yapmaktan korkmayın. Oyunu kenarlara açmak, yardımlaşmak ve pas bizim temel prensibimiz olacak. Mücadele edeceğiz, düşeceğiz ama kalkıp yine mücadele edeceğiz" dedi.

Çift kale maç esnasında savunmadan oyun kurma, topu kenarlara yayma ve yetenekli oyuncuların sorumluluk alması üzerine kurulu çalışmalarda futbolcuların oldukça hırslı olduğu da görüldü.


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