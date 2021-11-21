Abdullah Avcı: "Hamsik'in attığı adımları dahi takip edin"

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan genç oyunculara tavsiye geldi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Hamsik'in attığı adımları dahi takip edin'
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21 Kasım 2021 12:50
Trabzonspor'un sezon başında Göteborg'dan renklerine bağladığı Marek Hamsik, saha içi liderliği ile, saha dışında kişiliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

Onun profesyonel tavrına ve oyuna olan aşkına hayranlık duyan isimlerden biri de teknik direktör Abdullah Avcı. Usta çalıştırıcı genç oyuncularla yaptığı toplantılarda 34 yaşındaki büyük tecrübeyi örnek göstererek, Hamsik'in kendilerinin gelişimi için önemli bir şans olduğunu ifade ediyor. Avcı genç oyunculara "Onun attığı adımları dahi takip edin. Size çok şey katacak. Hedefiniz büyüyecek. Tesislere ilk gelen o. İdman sahasına ilk çıkan o. Takım arkadaşlarıyla ilişkisi doğru ve mükemmel seviyede. Size tavsiyem Hamsik ile vakit geçirmeye çalışın" dedi.

BAŞARILI OLMAYI O KADAR İSTİYOR Kİ

Abdullah Avcı, Marek Hamsik'i överken şunları söyledi: "Onun futbola olan aşkı hala çok yüksek. Gerçek bir profesyonel. Belki de en önemlisi burada başarılı olmayı hepimiz kadar hatta bizden çok istiyor"

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Abdullah Avcı, maç toplantılarında kaptan Uğurcan Çakır'a da söz veriyor. Ardından da Marek Hamsik'in de takıma seslenmesini istiyor. Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ahmet Can Kaplan gibi oyunculara sık sık Slovak yıldızdan örnekler veriyor.


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