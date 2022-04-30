Abdullah Avcı: "Hakkımızı alma zamanı"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularını Antalyaspor maçına çok özel hazırladı

Haber; Sabah
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Abdullah Avcı: 'Hakkımızı alma zamanı'
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30 Nisan 2022 12:25
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularını Antalyaspor maçına motive etmek için sık sık toplantılar gerçekleştirdi.

Öğrencilerine rakibin ligde son dönemde ciddi bir çıkış yakaladığı konusunda uyarılarda bulunan ve hem görsel hem de sahada uygulamalı olarak istediklerini anlatan tecrübeli teknik adam, şu konuşmayı yaptı:

"Sezon başından itibaren sonunu şampiyonluk kupasıyla taçlandırmak istediğimiz kutsal bir mücadele verdik. Gösterdiğiniz özveri, gayret ve çaba, hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecek. Şimdi son bir dokunuş gerekiyor. Çıkıp Antalyaspor karşısında bugüne kadar ne için mücadele ettiysek, sahada neler yapmaya çalıştıysak daha iyisini yapmak için oynamalıyız. Erken bayram yaşayalım. Bu maç bizim hak ettiğimiz şampiyonluğun ilanı olacaktır" dedi. 

 
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