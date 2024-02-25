Abdullah Avcı: 'Hakemden özür diliyorum'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adana Demirspor maçı sonrası açıklama yaptı.
Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Beşiktaş maçıyla birlikte oyun kalitemiz arttı ama sonuç alamıyorduk. 4 maç kazandık, 1 tane kupa ve bu maçlarda gol yemedik. 2-0 ile içeri de girebilirdik bu maçta. Keyif aldığımız bir ilk yarı oynadık. Opsiyonlarımızı doğru kullanamadık. İkinci yarı da da fırsatlarımız oldu. Kazanmak geçiş döneminde çok önemli. Gelecek sezonun planlarını daha iyi yapabilmek için kazanmak çok önemli. Afrika Kupası'ndan gelen oyuncular da fiziksel olarak iyi seviyeye geldiğinde çok daha iyi olacak." dedi.
Avcı, "Umut'a teşekkür ediyorum. Ona verdiğimiz fırsatı iyi kullanıyor. İyi bir profesyonel örneği gösterdiği için teşekkür etmek istedim. iyi bir takıma karşı kazandık. Hakeme iki pozisyonda itirazım oldu. Sarı kart gördüğüm pozisyonda hakem haklı. Buradan özür diliyorum." şeklinde konuştu.
Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "Taraftarımıza ve buraya gelenlere teşekkür ediyorum. Çarşamba günü kupa maçında desteklerini bekliyoruz. Tribünleri dolduracaklarına inanıyorum. Fernandez'i koruduk bugün. Berat biraz sorunu vardı ama 2. golü bulamadığımız için onu koruyamadık. Şuan itibariyle Fernandez'i saymazsak sakatımız yok diyebiliriz. Orsic de zaten Mart ayında bizimle birlikte olacak." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISINDAN AÇIKLAMALAR
Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 4 resmi karşılaşmayı da galibiyetle kapadıklarını belirterek, "Son 4 maçın biri kupa, ligde gol yemeden alınan 9 puan var. Oyun kalitesinin de arttığı bir süreci yaşıyoruz." dedi.
Beşiktaş maçıyla birlikte Afrika Kupası ve sakatlıktan çıkan oyuncularının birkaçının döndüğünü ifade eden Avcı, şöyle devam etti:
"1,5 aylık süreçte bu inişleri, çıkışları yaşadık. Arkasından da oyuncuların gelmesiyle beraber oyun kalitemiz Beşiktaş maçıyla yukarıya doğru çıksa da o gün sonucunu alamadık. Ama ondan sonraki süreçte alarak devam ettiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Bugün oyunun ilk yarısında harika bir oyun oynadık. Çalıştığımız bütün opsiyonları, topa sahip olma, kenar, iç koridor, oyunun yönünü değiştirme, pozisyona girme, duran top, belki de maçta ilk yarı itibariyle maçı kopartıp 3-0'la da içeri girebilirdik. Burada biraz daha hem final pasında hem vuruşlarda dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu tekrar tekrar çalışmalıyız. Çünkü böyle durumlarda bu tür rakipler her an devreye girebilecek rakipler."
Avcı, ikinci yarı itibariyle bir kenar ortasında pozisyon verdiklerini, rakiplerinin kendilerine baskı yaptığını vurgulayarak, "Bazen opsiyonları kullandık, bazen kullanamadık. Afrika Kupası'ndan dönenlerin fiziksel olarak biraz daha süreç ve zaman alacak, bunun için sürelerini artırarak devam etmek istiyoruz. Bugünün bütününe baktığımda iyi bir oyun, oyun organizasyonu ve oyuncularım oyun disiplinine ve takım oyununa sadık kaldılar. Oyunun içinde kaldılar, onlara teşekkür ediyorum. İyi bir örnek gösteriyorlar. Tekrar kafalarını kaldırıp yukarıya doğru, hedeflediğimiz yere doğru gitmemize en iyi şekilde yardımcı oluyorlar mevcutla." ifadelerini kullandı.
Umut Güneş'e bir parantez açmak istediğini kaydeden Avcı, "Geldiğim günden itibaren harika çalışıyor, üstüne koyuyor. Bazen 70 dakika ısındı, 60 dakika ısındı ama biz onun için doğru zamanı bulmaya çalışıyorduk. Bugün itibariyle baktığımızda birkaç haftadır hem takıma katkı sağlıyor hem iyi bir profesyonel örneği gösteriyor. Onun için ona teşekkür ediyoruz. Diğerlerine de aynı şekilde katkılarını bekliyoruz. Olacaktır buna da inanıyoruz." şeklinde konuştu.
Avcı, bordo-mavili taraftarlara da teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Bize destek oldular sonuna kadar. Kupa maçımıza da onları davet ediyorum. Şöyle davet ediyorum, sonuna kadar Trabzonspor'a pozitif anlamda destek olsunlar. Biz bu desteğin karşılığını vereceğiz ve yarı final yolunu açmak için onların bize vereceği desteğe son derece ihtiyacımız var. Bir özür de hakemle ilgili, iki pozisyonla ilgili itiraz ettim, birisinde sarı kart gördüm, sarı kart gördüğüm pozisyonda hakem haklıymış sonradan baktım, diğer pozisyonda kendimin haklı olduğunu düşünüyorum. Özür diliyorum ama bizim de genel durumumuzu, ruh halimizi bazen onların da saygı göstereceklerini düşünüyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Adana Demirspor'a da Hikmet Hocaya da iyi bir takımları var, yukarı doğru seyrediyorlar oyun olarak da, onlara da bol şans ve başarılar diliyorum."
Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Beşiktaş maçıyla birlikte oyun kalitemiz arttı ama sonuç alamıyorduk. 4 maç kazandık, 1 tane kupa ve bu maçlarda gol yemedik. 2-0 ile içeri de girebilirdik bu maçta. Keyif aldığımız bir ilk yarı oynadık. Opsiyonlarımızı doğru kullanamadık. İkinci yarı da da fırsatlarımız oldu. Kazanmak geçiş döneminde çok önemli. Gelecek sezonun planlarını daha iyi yapabilmek için kazanmak çok önemli. Afrika Kupası'ndan gelen oyuncular da fiziksel olarak iyi seviyeye geldiğinde çok daha iyi olacak." dedi.
Avcı, "Umut'a teşekkür ediyorum. Ona verdiğimiz fırsatı iyi kullanıyor. İyi bir profesyonel örneği gösterdiği için teşekkür etmek istedim. iyi bir takıma karşı kazandık. Hakeme iki pozisyonda itirazım oldu. Sarı kart gördüğüm pozisyonda hakem haklı. Buradan özür diliyorum." şeklinde konuştu.
Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "Taraftarımıza ve buraya gelenlere teşekkür ediyorum. Çarşamba günü kupa maçında desteklerini bekliyoruz. Tribünleri dolduracaklarına inanıyorum. Fernandez'i koruduk bugün. Berat biraz sorunu vardı ama 2. golü bulamadığımız için onu koruyamadık. Şuan itibariyle Fernandez'i saymazsak sakatımız yok diyebiliriz. Orsic de zaten Mart ayında bizimle birlikte olacak." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISINDAN AÇIKLAMALAR
Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 4 resmi karşılaşmayı da galibiyetle kapadıklarını belirterek, "Son 4 maçın biri kupa, ligde gol yemeden alınan 9 puan var. Oyun kalitesinin de arttığı bir süreci yaşıyoruz." dedi.
Beşiktaş maçıyla birlikte Afrika Kupası ve sakatlıktan çıkan oyuncularının birkaçının döndüğünü ifade eden Avcı, şöyle devam etti:
"1,5 aylık süreçte bu inişleri, çıkışları yaşadık. Arkasından da oyuncuların gelmesiyle beraber oyun kalitemiz Beşiktaş maçıyla yukarıya doğru çıksa da o gün sonucunu alamadık. Ama ondan sonraki süreçte alarak devam ettiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Bugün oyunun ilk yarısında harika bir oyun oynadık. Çalıştığımız bütün opsiyonları, topa sahip olma, kenar, iç koridor, oyunun yönünü değiştirme, pozisyona girme, duran top, belki de maçta ilk yarı itibariyle maçı kopartıp 3-0'la da içeri girebilirdik. Burada biraz daha hem final pasında hem vuruşlarda dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu tekrar tekrar çalışmalıyız. Çünkü böyle durumlarda bu tür rakipler her an devreye girebilecek rakipler."
Avcı, ikinci yarı itibariyle bir kenar ortasında pozisyon verdiklerini, rakiplerinin kendilerine baskı yaptığını vurgulayarak, "Bazen opsiyonları kullandık, bazen kullanamadık. Afrika Kupası'ndan dönenlerin fiziksel olarak biraz daha süreç ve zaman alacak, bunun için sürelerini artırarak devam etmek istiyoruz. Bugünün bütününe baktığımda iyi bir oyun, oyun organizasyonu ve oyuncularım oyun disiplinine ve takım oyununa sadık kaldılar. Oyunun içinde kaldılar, onlara teşekkür ediyorum. İyi bir örnek gösteriyorlar. Tekrar kafalarını kaldırıp yukarıya doğru, hedeflediğimiz yere doğru gitmemize en iyi şekilde yardımcı oluyorlar mevcutla." ifadelerini kullandı.
Umut Güneş'e bir parantez açmak istediğini kaydeden Avcı, "Geldiğim günden itibaren harika çalışıyor, üstüne koyuyor. Bazen 70 dakika ısındı, 60 dakika ısındı ama biz onun için doğru zamanı bulmaya çalışıyorduk. Bugün itibariyle baktığımızda birkaç haftadır hem takıma katkı sağlıyor hem iyi bir profesyonel örneği gösteriyor. Onun için ona teşekkür ediyoruz. Diğerlerine de aynı şekilde katkılarını bekliyoruz. Olacaktır buna da inanıyoruz." şeklinde konuştu.
Avcı, bordo-mavili taraftarlara da teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Bize destek oldular sonuna kadar. Kupa maçımıza da onları davet ediyorum. Şöyle davet ediyorum, sonuna kadar Trabzonspor'a pozitif anlamda destek olsunlar. Biz bu desteğin karşılığını vereceğiz ve yarı final yolunu açmak için onların bize vereceği desteğe son derece ihtiyacımız var. Bir özür de hakemle ilgili, iki pozisyonla ilgili itiraz ettim, birisinde sarı kart gördüm, sarı kart gördüğüm pozisyonda hakem haklıymış sonradan baktım, diğer pozisyonda kendimin haklı olduğunu düşünüyorum. Özür diliyorum ama bizim de genel durumumuzu, ruh halimizi bazen onların da saygı göstereceklerini düşünüyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Adana Demirspor'a da Hikmet Hocaya da iyi bir takımları var, yukarı doğru seyrediyorlar oyun olarak da, onlara da bol şans ve başarılar diliyorum."
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