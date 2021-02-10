Abdullah Avcı: 'Güzel bir yola girdik'

Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile puan farkını altıya indiren Trabzonspor, gözünü zirveye dikti. Abdullah Avcı geldikten sonra oynadığı 15 Süper Lig maçında 35 puan toplayan Fırtına, son 8 maçında 7 galibiyet ve bir beraberlik aldı.



Zorlu saha şartlarında Malatya'dan 3 puanla dönülmesi deneyimli hocayı çok memnun etti.



Maç sonunda soyunma odasında oyuncularına duygusal bir konuşma yapan Avcı, "Asla pes etmeyen ve vazgeçmeyen bir kimliğimiz olması gerektiğini söylemiştik. Siz bunun mesajlarını sinyallerini hep veriyorsunuz. Enerjiniz çok iyi. Çok güzel bir yola girdik. Yolumuza savaşçı kimliğimizle, aklımızla ve duygumuzla devam ediyoruz. Bu zemindeki mücadelenin 3 puanla taçlandırılması çok değerliydi. Her şeyin en iyisini fazlasıyla hak ediyorsunuz" dedi.