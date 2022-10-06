Abdullah Avcı: 'Gruptan çıkacağız'

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 3-1'lik Monaco karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.



Avcı, "1-0 içeri girmek istedik ona göre formasyon değişikliği yapacaktık ama penaltıyla 2-0 içeriye girdik. Biraz daha skoru korumak istedik. 55'te 2 oyuncu değişikliği yaparken kornerden 3. golü yedik." ifadelerini kullandı.



"GRUPTAN ÇIKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"



Gruptan çıkacaklarına inandığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Bu seviyede 90 dakika 11'e 10 oynamak kolay bir süreç değil. Uluslararası seviyede bu kadar süre 10 kişi oynamak kolay değil. Grup 6,6,3,3. Ben bu gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Yarından itibaren toparlanıp lige en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.



Bir sonraki Monaco maçında neleri değiştireceği şeklinde soru yöneltilen Avcı, "Bugün şu an itibariyle önümüzdeki Monaco maçını değil, bir lig maçı daha var onu düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta 3 maç var. Parça parça bunlara hazırlanacağız. Grupta son 3 maçın 2'si kendi evimizde. Bugün taraftara da teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"KARARLARIN HEPSİ DOĞRU"



Hakemlerin kararlarını da değinen 59 yaşındaki teknik adam, "Hakemlerle ilgili en ufak bir şeyim yok. Verdikleri kararların hepsi doğru. Bu seviyede 10 kişi kalmamamız gerekiyor. Kendi oyuncumuzu o anlamda sorgulayabiliriz." yorumunu yaptı.



Bakasetas'ın yedek kalması sorulan Avcı, "Baka, çok özel bir oyuncu ve karakter. Milli takımda sondan bir önceki maçta sakatlandı. Ama öyle bir oyuncu ki, son maçta milli takımda oynamasını beklemiyordum. Kayseri maçında da oyundan dolayı sonuna kadar tuttuk. Maçtan sonra da az süre alması gerektiğini, pas geçmesi gerektiğini ifade ettiler. Bugün kaybetmek değil kazanmaktı planımız." sözlerini kullandı.



Abdullah Avcı, maçın ardından taraftarların kendisini çağırmasına da değinerek, "Taraftarlara teşekkür ediyorum. Aslında burası zor bir deplasman değil. Bugün davet ettikleri ve destekleri için teşekkür ederim. Biz iyi yoldayız, desteklerine devam etsinler." dedi.





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