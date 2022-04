Ligde çıktığı son 4 maçta kazanamayan ve şampiyonluğu erteleyen Trabzonspor , Türkiye Kupası'nda hayata döndü... Yarı final ilk maçında Kayserispor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 deviren ve 10-12 Mayıs tarihlerinde Kadir Has Stadı'nda oynanacak rövanş öncesi avantajı kapan Bordo-Mavililer, ilk hedefine ulaştı. Hafta başında '5 günde çifte zafer' olarak parolayı belirleyen Fırtına, şimdi tamamen Adana Demirspor karşılaşmasına odaklandı.



'Bir an önce bitireceğiz'



Bordo-Mavililer, zorlu deplasmanda kazanıp şampiyonluk ateşini yakmak istiyor. Kupa maçındaki yüksek konsantrasyonlu oyun ve galibiyet için takımını kutlayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Final yolunda ilk adımı attık. Rövanş için vaktimiz var. Artık lig şampiyonluğuna odaklanacağız ve bir an önce bu işi bitireceğiz. Adana'da 3 puanı alıp, hedefe ulaşacağız. Size güveniyorum, baştan sona müthiş götürdüğümüz sezonu çifte kupayla tamamlayacağız" dediği öğrenildi.



Fenerbahçe, Rize'de takılırsa...



Trabzonspor'a kalan 5 haftalık periyotta 4 puan şampiyonluk için yetiyor. Ancak Fenerbahçe'nin Rize'ye deplasmanda takılması durumunda, Adana Demirspor karşısında alınacak galibiyet işi bitirmeye yetecek. Bu durumda Karadeniz ekibi, lig tarihinin en erken şampiyonluğunu kutlayacak. Sarı-Lacivertliler'in 11 puan önünde zirvede yer alan Trabzonspor, söz konusu senaryonun gerçekleşmemesi halinde bir sonraki hafta taraftarının önünde Antalyaspor'la şampiyonluk maçına çıkacak.