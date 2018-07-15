Abdullah Avcı: 'Gönlüm Hırvatistan'dan yana...'

Akıl ve teknikten yana olduğum için b

İlk hedefimiz Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak.

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon öncesinde TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Abdullah Avcı'nın sözleri..."Belçika favorimdi oyun anlamında. Herkesin saygısını kazandılar. Yaptıkları yatırımın karşılığını alıyorlar. Avrupa futbolu da eğitime, futbola yaptığı yatırımın karşılığını alıyorlar. Messi, Ronaldo gibi oyuncular yarı final göremediler. Yıldız oyuncu tabii ki önemli ancak sistem çok daha önemli. Fransa'da herkes mevkiisinde çok iyi. Hırvatistan'da da teknik kapasitesi çok yüksek oyuncular var.enim gönlüm Hırvatistan'dan yana""Bizim sürdürülebilir başarımız var. Tarihimizde süreklilik ve istikrar var. Ülkemizde vatandaşlarımıza şampiyonluk adayınız kim diye sorsan Başakşehir'i de sayabilirler içinde. Deneyimli bir takımız. Her sene bir deneyim kazanıyoruz. Yeni hedeflerle bir sezon başlıyor. Hedeflerin ve yarışın içinde olmak bizim için çok önemli. Gruplara kalmak öncelikli hedefimiz. Gruplara kaldıktan sonra daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebiliriz.""İletişim önemli. Rekabetçi bir kadromuz var. Algısı yüksek, kaliteli bir takımız. Hem bugünü hem de 3-4 sene sonrasını düşünerek transferler yapıyoruz. Atabey'i geçen sene aldık, bu sene takıma katıldı. Birçok talibi var onun da. Geçen sezon her biri değerli 48 maç oynadık. Bu sezon da büyük ihtimal böyle oynayacağız.""19 tane yoğun antrenman yaptık. Şiddetleri çok yüksekti. 45'er dakika vermek istedim herkese. Mert Günok 90 oynadı, Attamah da biraz fazla oynadı. 3 müsabaka daha oynayacağız burada. Ay sonunda 2 maçımız daha olacak.Adebayor salı günü bizim yanımızda olacak. Özel işleri nedeni ile izin verdik.Oyun ve istatistik olarak birçok şeyi hak etmiş ve bunun karşılığını birçok kez almış bir takımız. Büyük takımlar arasında oynanan maçlarda en çok puanı alan takımız. İki kırılma anımız var. Bir Konya maçı, iki Sivas maçı. İki maçta da 92. dakikada gol yedik ve maçlar 1-1 berabere bitti"