Abdullah Avcı: 'Geriden pasla çıkacağız'

derbisi öncesi rakip analizi ve motivasyon toplantılarıyla fark yaratan, Konyaspor karşılaşmasında da işi sıkı tutuyor.Dünkü antrenmanda Konya maçının önemine vurgu yapan Fırtına'nın hocasının,dediği öğrenildi.11'de başladığı ilk maçta gol atan Pepe'yi yine sahaya sürmeyi planlayan Avcı, diğer kenarda Visca'yı oynatacak. İleri uçta Onuachu üzerinden planlar yapılırken, bu kez set oyununda dev forvetin ceza sahasında daha çok topla buluşturulması hedefleniyor. Fenerbahçe deplasmanında Onuachu'ya atılan uzun toplarla çıkan Bordo-Mavili takımı, bu kez geride pasla oyunu kuracak.