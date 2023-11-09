Abdullah Avcı: 'Geriden pasla çıkacağız'

Trabzonspor'da, Fenerbahçe derbisi öncesi rakip analizi ve motivasyon toplantılarıyla fark yaratan Abdullah Avcı, Konyaspor karşılaşmasında da işi sıkı tutuyor.
Dünkü antrenmanda Konya maçının önemine vurgu yapan Fırtına'nın hocasının, "Trabzonspor her yerde kazanmak için oynar. Trabzonspor'un olduğu yerde yarış vardır demiştim. Potansiyelinizi, kalitenizi gösterdiniz. Ama yetmez. Çok çalışıyoruz ve çalışacağız. Sahada birbiriniz için fedakarlık yaptıkça, her şey hızlanacak. Yine cesur oynayacağız. Ancak oyun planımızın merkezinde akıl var. Stratejimize sadık kalacağız" dediği öğrenildi.
PASLI OYUNA GEÇİŞ
11'de başladığı ilk maçta gol atan Pepe'yi yine sahaya sürmeyi planlayan Avcı, diğer kenarda Visca'yı oynatacak. İleri uçta Onuachu üzerinden planlar yapılırken, bu kez set oyununda dev forvetin ceza sahasında daha çok topla buluşturulması hedefleniyor. Fenerbahçe deplasmanında Onuachu'ya atılan uzun toplarla çıkan Bordo-Mavili takımı, bu kez geride pasla oyunu kuracak.
Dünkü antrenmanda Konya maçının önemine vurgu yapan Fırtına'nın hocasının, "Trabzonspor her yerde kazanmak için oynar. Trabzonspor'un olduğu yerde yarış vardır demiştim. Potansiyelinizi, kalitenizi gösterdiniz. Ama yetmez. Çok çalışıyoruz ve çalışacağız. Sahada birbiriniz için fedakarlık yaptıkça, her şey hızlanacak. Yine cesur oynayacağız. Ancak oyun planımızın merkezinde akıl var. Stratejimize sadık kalacağız" dediği öğrenildi.
PASLI OYUNA GEÇİŞ
11'de başladığı ilk maçta gol atan Pepe'yi yine sahaya sürmeyi planlayan Avcı, diğer kenarda Visca'yı oynatacak. İleri uçta Onuachu üzerinden planlar yapılırken, bu kez set oyununda dev forvetin ceza sahasında daha çok topla buluşturulması hedefleniyor. Fenerbahçe deplasmanında Onuachu'ya atılan uzun toplarla çıkan Bordo-Mavili takımı, bu kez geride pasla oyunu kuracak.
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